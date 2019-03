La tutela della biodiversità approda al Pirellone

Approvato oggi in Consiglio regionale un emendamento alla Risoluzione relativa al Programma di lavoro della Commissione europea, riguardante nello specifico lo sviluppo rurale lombardo. Commenta il consigliere regionale Francesca Ceruti, Primo Firmatario del testo: “Con l'emendamento approvato oggi ho chiesto alla Giunta di inserire la conservazione e la valorizzazione della biodiversità e dell'agro-biodiversità nei piani di Sviluppo rurale della Commissione Europea riguardanti il tessuto socio-economico lombardo”.





“Si tratta”, spiega Ceruti, “di aspetti fondamentali per la tutela ambientale legata alla nostra economia. La biodiversità, difatti, può essere intesa come l’intera variabilità delle forme di vita o varietà degli organismi. E parte integrante e centrale della biodiversità è l’agro-biodiversità, che comprende tutte le componenti della diversità biologica di rilevanza per l’agricoltura quali la varietà degli animali, delle piante e dei microrganismi, di specie e di ecosistema, necessaria a sostenere le funzioni chiave degli agro-ecosistemi, la loro struttura e i relativi processi”.



“Essa”, prosegue Ceruti, “rappresenta pertanto un elemento importante ed è necessario valorizzare questi aspetti nell’ambito della Pianificazione dello sviluppo rurale in quanto si interviene su tutto ciò che permette a un sistema agricolo di sopravvivere e prosperare: varietà delle specie animali, differenziazione delle piante e di tutte quelle specie che sono non solo utili, ma fondamentali, per garantire l’equilibrio di un ecosistema; ed anche le conoscenze e le tradizioni degli uomini che in quel sistema lavorano e producono”.



“L’agricoltura”, conclude il consigliere regionale, “rappresenta un’attività di enorme valore non solo per la materia prima che produce, ma anche per presidiare il territorio e valorizzare il paesaggio. I servizi eco sistemici che un ambiente genera rappresentano dei valori che, se associati alla tutela della biodiversità e dell’agro – biodiversità, permettono di ottenere dei risultati importanti per valorizzare il nostro territorio”.