Manifesto shock a Milano: la Madonna violentata

Capiamo gli intenti anti-femminicidio e anti-violenza sulle donne, ma non si starà esagerando, nella scelta dei "testimonial"? Perché l'impressione è che adesso qualcuno ci stia marciando, col rischio che un problema serio e grave che merita il massimo rispetto e la massima attenzione finisca con il diventare solo una facile ribalta mediatica.



Perché non ci piace proprio la Vergine Maria ritratta come vittima di violenza, contusa in viso e con il cuore spezzato, in alcuni manifesti apparsi in vari punti di Milano, da piazza Carbonari a piazzale Baiamonti, firmati dall'artista aleXsandro Palombo. Sull'immagine uno slogan "Don't Pray, Act!", perché secondo l'artista, "è ora di smettere di perdonare".



"Assistiamo oramai ad una mattanza quotidiana, donne che subiscono ogni tipo di violenza o uccise dai propri compagni", scrive Palombo su Instagram. "E' chiaro che ci troviamo davanti a un problema sociale estremamente serio che non trova via di uscita per colpa di leggi inefficaci e mancanza di pene severe. Bisogna reagire con forza a questa condizione di violenza e aumentare la consapevolezza e la comprensione delle conseguenze di questa terribile piaga sociale". Concordiamo con gli intenti di Palombo ma forse mischiare sacro e profano non è stata la scelta più attenta. Che ne dite?