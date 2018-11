Di Maio sul lavoro nero? Ha difeso l’onorabilità

C’è un detto abbastanza cattivo, quando non si ha particolare simpatia per i propri genitori: “Meglio nascere da soli.” Non è effettivamente una buona stagione quella che vivono i genitori dei politici volti noti, eppure, Di Maio rispetto all’ex Premier Matteo Renzi ne è uscito limpido, trasparente ed “umano”.



Il programma di casa Mediaset “Le Iene” ha scovato un vecchio affare dell’impresa edile di Antonio Di Maio, padre dell’attuale Ministro del Lavoro, in cui un impiegato campano, Salvatore (dettò Sasà) Pizzo, racconta della sua stagione da operaio in nero nell’azienda di famiglia.



I fatti risalgono al 2009 – 2010, e dopo mille peripezie ed un infortunio sul cantiere - denunciato da Sasà nonostante l’intimazione di tenere nascosta la vicenda del geometra Di Maio - allora a capo della società, si chiude la querelle con una transazione bonaria attraverso il Sindacato della CGIL di Pomigliano D’Arco (NA).



Fin qui tutto bene. Nel frattempo nell’impresa attiva da trent’anni, di cui è formalmente proprietaria la mamma di Luigi Di Maio, si susseguono a partire dal 2012 nella proprietà i fratelli Di Maio, e la “Ardima Costruzioni” confluisce nella società di capitali “Ardima srl”, di cui detengono le quote al 50% cad.uno lo stesso Ministro e la sorella.



Dopo otto anni dal reato l’ex dipendente si sveglia e denuncia l’accaduto, con il Ministro Di Maio che ammette: “(…) Mio padre ha fatto degli errori nella sua vita, e da questo comportamento prendo le distanze, ma resta sempre mio padre. E capirete anche che sia improbabile che un padre racconti al figlio 24enne un accaduto del genere. A maggior ragione se, come ho detto nel servizio, abbiamo anche avuto un rapporto difficile, che sono contento sia migliorato negli ultimi anni.”



Senza nessuna remora o barocca difesa, svela le carte: “Come sempre, manterrò gli impegni presi e domani consegnerò a Filippo Roma (giornalista de 'Le Iene', ndr) i documenti su questa vicenda in particolare, che intanto ho chiesto di procurare a mio padre, e faremo tutte le verifiche che servono su quanto raccontato da Salvatore nel servizio. (...)"



Aplomb istituzionale di stile anglosassone, che raramente si ricorda in Italia. Nessuna scusa assurda, nessuna negazione dell’evidenza, nessuna retromarcia sul principio di trasparenza quando la figuraccia è propria, insomma, una resa totale al pubblico servizio ed all’esigenza di correttezza istituzionale.



Nulla da eccepire, e last but not least, il reato di lavoro nero è prescritto. Dopo cinque anni dalla chiusa del rapporto irregolare di lavoro non è più possibile chiamare in giudizio il titolare. Non è una clausola di poco conto, Di Maio avrebbe potuto rispondere duramente al sig. Pizzo in cerca di visibilità, su una storia non più percorribile legalmente, che causa solo danno d’immagine senza possibilità di ristoro per ambo le parti.



Del resto il lavoratore aveva l’obbligo di denunciare all’epoca dei fatti, ed il diritto di far valere la propria opera, con il sacrosanto riconoscimento di TFR, contributi, ed ogni altro onere accessorio, quali straordinari, indennità di trasferta, malattie, ferie, e risarcimenti per l’infortunio. Questa storia ha trovato un posto al Sole per il solo potere ricattatorio dei media, e magari Sasà otterrà un nuovo accordo economico od un aiuto per l'impiego. In fondo quando “si tiene famiglia” non si bada ai principi.