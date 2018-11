Pamela, Oseghale a processo "chiede scusa agli italiani"

"Mi scuso con la famiglia e con gli italiani per quello che ho fatto, ma Pamela non l'ho uccisa io e spero che mi venga data una seconda opportunità". E' uno dei passaggi di una lettera che Innocent Oseghale, ha letto nell'aula dove è in corso l'udienza preliminare a suo carico per l'omicidio volontario, violenza sessuale, vilipendio, distruzione e occultamento del cadavere di Pamela Mastropietro.