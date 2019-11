In Italia? C’è ancora poesia!

Cesare Cavalleri pratica la critica letteraria da un cinquantennio senza accusare alcuno dei difetti dell'accademico. Da direttore delle Edizioni Ares ha scommesso sull’opera memorabile “Il cavallo rosso” di Eugenio Corti, ha pubblicato Autori che difficilmente sarebbero stati accolti come Alessandro Spina e il poeta Elio Fiore e, infine, non ha avuto problemi a promuovere quel geniaccio politicamente scorretto che è Ezra Pound, da lui conosciuto personalmente ed a cui ha dedicato una collana apposta, “Poundiana”.





Anche per Cavalleri è arrivato il momento del “salto della quaglia” e, con la raccolta Sintomi di un contesto (Mimesis, Milano 2019, pp. 116, euro 10), si produce in un’elegante raccolta di versi.

Il romanziere Bruno Nacci, nell’Invito alla lettura ne rinviene “nobili ascendenze” in T. S. Eliot, "ma anche, nell’uso ironico e a tratti accorato dell’apostrofe” in Eugenio Montale. Nella poesia di Cavalleri non è inoltre assente il passo struggente ed enigmatico come quando scrive: “Se me ne sono andato, me ne vado/è perché non ho smesso/neppure per un momento di amarti”.





Nato a Treviglio nel 1936, Cavalleri da più di mezzo secolo dirige la rivista mensile Studi cattolici e le già citate Edizioni Ares, specializzate in particolare in pubblicazioni di storia, teologia e letteratura. Collabora con il quotidiano Avvenire fin dal primo numero, uscito nel lontano dicembre del 1968. Il suo itinerario, non solo professionale, è raccontato nella lunga intervista raccolta da Jacopo Guerriero col titolo Per vivere meglio. Cattolicesimo, cultura, editoria (Ed. La Scuola, Brescia 2018).

Per ascoltare dalla sua viva voce alcuni dei versi di “Sintomi di un contesto”, che rifuggono dal manierismo ma riprendono lo stile poetico del vicino passato letterario europeo, l'appuntamento è domani sera nella biblioteca delle Edizioni Ares (via Santa Croce 20/2 - Milano), con l'incontro organizzato a partire dalle ore 18.30, con l’Autore, Bruno Nacci e Luca Gallesi, esperto di Pound e direttore della collana poetica di Mimesis.