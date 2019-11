‘Ndrangheta a Bergamo, Galizzi: “Estirpare criminalità dovere morale dei lombardi"

"E’ il secondo caso in pochi mesi in cui anche a Bergamo si parla di problemi legati all‘Ndrangheta. Questo deve essere un campanello d’allarme e deve portarci a riflettere sull’intensificazione del fenomeno e sull’incremento dell’attività di prevenzione.” Alex Galizzi, consigliere regionale della Lega e vicepresidente della Commissione Antimafia, commenta duramente gli arresti di questa mattina di di alcuni affiliati all’Ndrangheta con le accuse di estorsione, rapina, sequestro di persona, lesione e minacce, epilogo dell'indagine "Pay to live" condotta dal nucleo di polizia economico finanziaria di Bergamo. “Ritengo necessario fornire dotazioni innovative alle forze dell’ordine per poter essere più concreti e lungimiranti nell’azione di contrasto ai reati di questo tipo”, prosegue Galizzi.



“E’ triste vedere che sul nostro laborioso territorio, oggi, il parassitismo mafioso tenti di farsi strada con minacce, sequestri e truffe. Purtroppo in Lombardia si sono registrati alcuni focolai di matrice mafiosa: dobbiamo quindi lottare tutti assieme contro le associazioni a delinquere che sfruttano il duro lavoro dei bergamaschi. Questo fenomeno non può fiorire nella nostra terra - conclude Galizzi - perché la mafia, il parassitismo e la prepotenza fa non fanno parte del nostro DNA, né di quello di tutti i lombardi sani e integri”.