Il Pirellone approva la Legge di Semplificazione

L’Aula del Pirellone ha dato il via libera alla Legge di Semplificazione normativa. Nel merito è intervenuto il relatore e Consigliere della Lega, Francesco Ghiroldi. “Esprimo soddisfazione per l’approvazione di questa Legge di Semplificazione normativa – spiega Francesco Ghiroldi – che punta a migliorare il funzionamento della macchina amministrativa regionale, offrendo migliori servizi ai nostri cittadini".



"Il testo che ha avuto il via libera dall’Aula è frutto di un lavoro intenso da parte di tutte le commissioni consiliari del Pirellone e contiene importanti novità. Fra queste una semplificazione circa l’accesso ai servizi abitativi pubblici, e norme più efficienti per i piccoli Comuni in materia di rilascio delle autorizzazioni sismiche".



"Inoltre, su mio impulso, si è ottenuto un risultato molto importante: il riordino delle funzioni attribuibili alle ASST facenti parte dell’ATS della Montagna, con lo scopo di assegnare a queste ultime la piena funzione di erogazione diretta sul territorio delle prestazioni sanitarie. Si tratta di una modifica essenziale, perché sul piano operativo consentirà una maggiore autonomia agli ospedali di montagna che vivono problematiche del tutto particolari e specifiche, in funzione di un territorio con caratteristiche proprie differenti rispetto al resto della Regione", prosegue.



"Altre integrazioni di rilievo sono quelli riguardanti la composizione delle agenzie del Trasporto Pubblico Locale e il comparto turistico e sportivo. In particolare, per quanto attiene questi ultimi punti – conclude Francesco Ghiroldi – verranno semplificate le procedure per l’individuazione di nuove aree sciabili, con lo scopo di rendere più fruibili gli sport invernali”.