USA, deputata dem a libro paga del Qatar

La deputata democratica del Minnesota Ilhan Omar è sul libro paga del Qatar e attraverso degli intermediari ha passato all'Iran informazioni riservate. L'affermazione, molto grave, è agli atti di un processo in corso in Florida. Ad accusare la deputata di origine somala, protagonista quest'anno di un duro scontro col presidente Donald Trump, è l'imprenditore canadese, nato in Kuwait, Alan Bender, chiamato a testimoniare nel procedimento a carico di Sheikh Khalid bin Hamad al-Thani. Il fratello dell'emiro del Qatar è accusato di avere ordinato alle sue guardie del corpo statunitensi di uccidere due persone e di tenere in ostaggio un cittadino americano.

La versione inglese dell'emittente panaraba Al Arabiya è riuscita ad ottenere la deposizione di Bender. L'imprenditore, parlando in collegamento video da Toronto con il Tribunale distrettuale della Florida, ha raccontato di avere avuto un incontro con il segretario dell'emiro del Qatar per le questioni di Sicurezza, Mohammad bin Ahmed bin Abdullah al-Masnad e altri due funzionari di Doha.



Secondo la deposizione, i tre funzionari qatarioti dissero a Bender che, "se non fosse per i nostri soldi, Ilhan Omar sarebbe solo un'altra profuga somala in America che prende il sussidio e nei weekend serve ai tavoli". Bender ha raccontato che i funzionari qatarioti gli chiesero di reclutare politici e giornalisti americani, raccontando che già in molti erano sul libro paga del Qatar. La Omar, dissero, era il "gioiello della corona". Tra le altre rivelazioni fatte da Bender, quella relativa ad un incontro nel 2017 tra Recep Tayyp Erdogan, nel quale la Omar, all'epoca deputata nell'assemblea del Minnesota, giurò fedeltà al presidente turco.



Sempre secondo la deposizione di Bender riportata da Al Arabiya e rilanciata dal Jerusalem Post, la Omar passò informazioni al Qatar che inseguito vennero trasmesse all'Iran. La deputata democratica, inoltre, era anch'ella attivamente coinvolta nel reclutamento di altri politici americani.