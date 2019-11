L'ultima sparata di Di Maio: "Rubateci le idee"

"In Emilia Romagna siamo aperti a tutte le liste civiche del territorio, stiamo componendo la lista. Noi costruiremo un programma con i cittadini dell'Emilia Romagna, è una visione di futuro dei prossimi 15 anni. E diciamo a tutti rubate le nostre proposte, lo dico ai partiti prendete dal nostro programma a piene mani, perché noi saremo in Consiglio regionale a chiedervi di rispettare gli impegni che avete preso". Lo ha detto Luigi Di Maio, al termine dell'incontro con gli attivisti M5s a Bologna.



"Saranno elezioni toste, difficili, non sappiamo come andrà il Movimento, ma abbiamo tanta voglia di partecipare - ha aggiunto Di Maio - di oltre 60 interventi sostanzialmente uno ha parlato di una possibile questione di sostegno a un candidato di un partito. Io ho precisato che tra le altre cose lo statuto non lo permette".