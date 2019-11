Sisma in Albania, Grimoldi: "Ok aiuti ma prima pensiamo alle regioni del Nord"

"Il premier Conte annuncia l'immediato invio di squadre di soccorritori e tecnici in Albania per prestare aiuti dopo il sisma? Nobile gesto, giusto aiutare chi ha bisogno, ma in questo momento l'Italia è in ginocchio per il maltempo, abbiamo centinaia di sfollati in diverse Regioni, come Liguria, Lombardia e Piemonte, abbiamo strade franate, comuni isolati, danni enormi in diverse località. Giusto aiutare l'Albania, ci mancherebbe, ma prima pensiamo a casa nostra e ai nostri cittadini e lasciamo ad altri Stati Ue i soccorsi all'Albania. E già che ci siamo, perché Conte non ci ripensa sul no alla richiesta di stato di emergenza presentata dalla Lombardia?". Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e componente della commissione Esteri della Camera.