Italia in ginocchio, Calderoli: "Il Governo si dimetta"

"Venezia è in ginocchio per l’acqua alta, Genova è isolata infrastrutturalmente ed il suo porto, nevralgico per la nostra economia, rischia di bloccarsi per mancanza di collegamenti, l’Alitalia rischia di precipitare, l’ex Ilva rischia di chiudere mettendo in ginocchio Taranto e tutto il nostro sistema produttivo legato all’acciaio".



"Aggiungiamoci la sicurezza fuori controllo nelle grandi città come Roma e Milano e l’immigrazione che sta tornando ai livelli renziani di quattro o cinque anni fa. Dobbiamo andare avanti? Cosa aspetta a dimettersi questo Governo che sta facendo colare a picco l’Italia? Aspettiamo le cavallette?". Lo afferma il senatore Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.