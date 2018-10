Macron, i francesi si son rotti i colliòn

Non si ferma la caduta del presidente francese Emmanuel Macron nei sondaggi, con una calo di tre punti in un mese sotto il 30% mentre il suo premier Edouard Philippe lo supera ormai di 11 punti, al 40%, secondo il rilevamento dell'Osservatorio di politica nazionale BVA.



Il capo dello Stato francese raccoglie 29% di giudizi favorevoli, (meno tre in un mese) e il 70% di giudizi negativi (più tre) mentre Philippe guadagna un punto. Al momento dell'insediamento, a maggio 2017, Macron godeva del 62% di giudizi favorevoli, afferma il sondaggio compilato per Orange, RTL e La Tribune.



Se il presidente continua piacere ai quadri (43%) e ai componenti di famiglie con redditi superiori ai 3.500 euro al mese (40%), è in caduta verticale presso impiegati e operai (meno otto punti al 16%) e componenti di famiglie a basso reddito (meno di 1.500 euro al mese) al 19% (-17).