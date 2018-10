Gorbaciov sul Nyt: "Iniziata una nuova corsa alle armi nucleari"

"Una nuova corsa agli armamenti nucleari è iniziata": così l'ex leader sovietico Michail Gorbaciov scrive in un editoriale pubblicato dal New York Times, criticando la decisione di Donald Trump di ritirare gli Stati Uniti dal trattato sui missili firmato nel 1987 da Ronald Reagan e dallo stesso Gorbaciov, passo importante verso la fine della guerra fredda.



"Gli Stati Uniti", afferma il protagonista della perestrojka, "stanno distruggendo l'intero sistema di trattati e accordi internazionali che sono alla base della pace e della sicurezza". "E in una guerra contro tutti non c'è nessun vincitore", aggiunge Gorbaciov, "soprattutto se finisce con una guerra nucleare. E questa è una possibilità che non può essere esclusa. Una nuova corsa alle armi, le tensioni internazionali, le ostilità e la sfiducia aumenteranno solo questo rischio".