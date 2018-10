Pacchi bomba contro Obama, arrivano dalla Florida?

L'FBI ha perquisito un ufficio postale nei pressi di Miami, Florida, nell'ambito delle indagini su una serie di pacchi esplosivi inviati a otto personalità molto vicine ai democratici Usa. Tra i destinatari l'ex presidente Barack Obama e il suo vice Joe Biden, ma anche l'attore Robert De Niro le la sede della Cnn.





Se l'Fbi non ha dato dettagli dell'indagine, fonti anonime hanno detto alla Bbc che almeno uno dei pacchi esplosivi potrebbe essere stato spedito dalla Florida. Uno dei pacchi è stato spedito anche all'ex segretario di Stato Hillary Clinton.



L'ufficio postale perquisito si trova a Opa-locka, dove sono state esaminate anche le registrazioni delle telecamere di sicurezza. Una squadra di artificieri e un'unità cinofila hanno accompagnato gli investigatori federali, ha detto la polizia della contea di Miami-Dade.



La stampa dem cerca in tutti i modi di buttarne la responsabilità su Trump e i repubblicani, dato che gli obiettivi sono tutti anti-tycoon (De Niro fece campagna elettorale pro Clinton, idem la Cnn), ma è ovvio che ad agire deve essere una scheggia impazzita, un "pistolero solitario" folle. Se dietro gli attentati ci fosse, come insinuano i media radical-chic, il tycoon, essi sarebbero senz'altro riusciti, vista la facilità con cui potrebbe commissionarli a veri esperti del settore, come agenti del servizio segreto, ecc...