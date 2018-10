Bagnai: "Improprie le parole di Draghi sulle banche"

"A me sembra improprio che il massimo responsabile della stabilità finanziaria in Europa emetta degli allarmi, seppur poi velati e temperati, circa la tenuta delle banche di un paese che è sotto il controllo della sua vigilanza".



"Se ascoltiamo tutte le dichiarazioni di Draghi di ieri vediamo che c'è anche un apertura al fatto che le politiche non convenzionali possano proseguire se le condizioni lo richiederanno. E quali sono le condizioni? Per esempio quelle che la BCE si è data e non riesce ad ottenere e cioè che l'inflazione raggiunga stabilmente l'obiettivo del 2%". Così Alberto Bagnai, (Lega), Presidente della Commissione Finanze al Senato a Radio anch'io.