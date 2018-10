In corso a Roma la manifestazione promossa dall’Associazione Donne per la Sicurezza Onlus (Segretario Nazionale Dott.ssa Anna de Sanctis) davanti al Ministero della Giustizia dal titolo “Mai più bambini in carcere!”. Fino alle ore 13 sono presenti con cartelli e un piccolo presidio presso piazza Benedetto Cairoli vari rappresentanti delle associazioni che, dal Popolo della Famiglia a Realtà Nuova, hanno aderito all’iniziativa, intrapresa anche in memoria dei due piccoli bambini morti per mano della loro madre, Alice Sebesta, detenuta presso la casa circondariale di Rebibbia.

Esiste in effetti una norma nel Codice di procedura penale italiano che dispone il collocamento delle madri detenute con minori in un Istituto di custodia attenuata (ICAM). Purtroppo però, in un Comune grande come quello di Roma - che è anche la Capitale d’Italia! - , vi è un unico ICAM, nel quartiere Eur, composto di sole otto stanze.

Ricordata con la manifestazione di stamane è accaduta all’interno della sezione nido dell’istituto di detenzione dove era ristretta la sopra citata Sebesta e, può e deve costituire l’occasione per chiedere alle Istituzioni e al titolare del dicastero della giustizia, il Cinque Stelle Alfonso Bonafede, un impegno concreto per l’attuazione della legge n. 62 del 21 aprile 2011. Quest’ultima norma, infatti, pur introducendo l’art. 285 bis del codice di procedura penale, il quale prevede che qualora la persona da sottoporre a custodia cautelare in carcere sia rappresentata da donna incinta o madre di prole di età non superiore ai sei anni, il giudice ne può disporre la tutela presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM, appunto), è rimasto in gran parte sulla carta.

Anzitutto l’Associazione Donne per la Sicurezza chiede giustamente di provare a trasformare qualcuna delle tante strutture ed edifici sottratti alla mafia o alla criminalità organizzata, in altrettanti ICAM. Un provvedimento concreto destinato alle donne e alla protezione dei minori, che permetta di lasciare il più possibile le mamme, che pure hanno sbagliato compiendo reati, con i loro figli che non hanno nessuna colpa e il diritto naturale ad essere accuditi ed amati dai loro genitori. Non lasciare, così, che colpe di questi ultimi ricadano sui bambini separando di fatto delle donne-madri dai loro figli. Sebbene detenuti ai cittadini e alle cittadine ristrette non dovrebbe in effetti essere sottratto il diritto-dovere di crescere ed educare i loro bambini. “No ai bambini in carcere”, in effetti, è uno dei più giusti efficaci e giusti slogan presentati questa mattina a Roma dalla delegazione dei manifestanti, in attesa di essere ricevuti dai vertici del Ministero.