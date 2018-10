Savona: "Draghi? Si assuma le sue responsabilità"

"Ognuno si assuma le proprie responsabilità". Così il ministro per gli Affari europei Paolo Savona a chi, arrivando a palazzo Chigi per il cdm, gli chiede delle parole del presidente della Bce.



E arriva anche una replica dei pentastellati. "Non vogliamo uscire dall'euro, né uno scontro con la Ue. Speriamo che il messaggio arrivi chiaro a Bruxelles. Se i mercati stanno prezzando la possibile uscita dall'euro è perché ogni giorno da parte dei commissari europei e, ci duole dirlo, anche del governatore della Bce, arrivano attacchi all'Italia".



"Se smettessero di evocare la nostra uscita dall'Euro i mercati tornerebbero a prezzare i nostri titoli al pari di quelli degli altri paesi membri". Lo riferiscono i deputati della Commissione Bilancio del Movimento 5 Stelle.