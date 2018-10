Manovra, arriva Speranza e sentenzia: "È fallimentare"

Non paghi dei disastri fatti al Paese in quattro anni di Governi tecnici a guida Centrosinistra, i dem continuano a pontificare, dimenticandosi che le attuali scelte politiche servono a mettere una pezza ai casini fatti da loro.



Ma tant'è. "Salvini e Di Maio continuano a prendersela con l'Europa. Ma nascondono la verità. La manovra finanziaria è fallimentare perché non fa ripartire il Paese, aumenta le diseguaglianze tagliando il welfare e premia i più furbi attraverso il condono. La colpa di queste scelte è solo loro". Lo afferma il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, incontrando gli elettori a Potenza.



Ricordate a Speranza che se si voglion far saltare fuori i soldi per pagare le pensioni ai silurati dalla Fornero e ai disoccupati che beneficeranno del reddito di disoccupazione, e se si vuole che le aziende affossate da Equitalia riprendano a lavorare, una rottamazione delle cartelle e un condono sono necessari (anzi, ne sarebbero serviti molti di più, scudo fiscale compreso). Ma la Sinistra in realtà rosica perché i tagli, le famose "diseguaglianze", colpiranno i loro adorati extracomunitari che consumano e non producono, ma che sono un potenziale serbatoio di voti.