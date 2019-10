Molesta donna in treno, arrestato. La Lega: "Non scarceratelo"

"Complimenti alle forze dell’ordine per aver fermato l’immigrato clandestino egiziano che da oltre un mese terrorizzava e molesta a sessualmente una donna di 49 anni sul treno. Ora confidiamo che i giudici come sempre non abbiano la mano leggera con questo criminale che ha stalkerizzato, aggredito e minacciato ripetutamente una donna. Scarcerarlo subito significherebbe vanificare il lavoro delle forze dell’ordine e dare un segnale di resa delle nostre istituzioni". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda.