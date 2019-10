Manovra "redistributiva"? Sì, distribuisce tasse

"Aumentano le imposte sulla cedolare secca per gli affitti del 25%, aumentano le tasse sulle compravendite di immobile triplicando i balzelli, aumentano le accise sul gasolio, aumentano le imposte sulle bibite, eliminano le detrazione fiscale e dunque aumentano le tasse, aumentano le imposte sui bolli per i procedimenti giudiziari, eccetera eccetera...".



"Però secondo il Governo non aumentano le tasse. E il premier Conte parla di manovra redistributiva. Nel senso che redistribuisce più tasse per tutti!". Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.