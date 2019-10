L'ultimo sms dell'immigrata clandestina: "Muoio, mamma. Ti amo"

"Mi dispiace mamma. Il mio viaggio all'estero non è andato bene. Ti amo così tanto! Sto morendo perché non posso respirare". E' l'sms shock inviato, prima di morire, da una ragazza vietnamita poco più che ventenne ai suoi genitori. La giovane potrebbe essere una delle 39 persone - 31 uomini e 8 donne - ritrovate senza vita nel container frigorifero di un camion che trasportava illegalmente clandestini in Inghilterra, a Purfleet, alla foce del Tamigi, e in arrivo dal Belgio.





Finora quattro gli arresti di trafficanti del tir dell'orrore arrivato martedì scorso. Le carogne sarebbero due inglesi e due nordirlandesi, le vittime quasi tutti cinesi. Almeno tre famiglie vietnamite, appreso dell'accaduto, hanno denunciato il tragico sospetto di aver perso dei loro cari nell'oscurità di quel rimorchio. Due hanno fatto sapere di aver ricevuto giusto martedì messaggi di un figlio 26enne e di una figlia 19enne che scrivevano di essere sul punto di salire a bordo di "un container" in Belgio e di dover "spegnere il telefonino" per evitare di poter essere individuati ai controlli di confine.



Fra loro, forse, anche Pham Thi Trà My, una giovane di 26 anni che il cellulare evidentemente a un certo punto deve averlo riacceso. I suoi messaggi risalgono a poco dopo le 22 di martedì, orario britannico: quando il container, stando alle indagini, era in navigazione su un ferry nel Mare del Nord fra Zeerbrugge e Purfleet. Messaggi d'addio destinati alla madre, con la spaventosa consapevolezza di una morte imminente: senz'aria e senza luce.