Adesso spunta anche Dario Argento: "Salvini? In un mio film farebbe l'assassino"

Le sciocchezze sparate a Un Giorno da Pecora, si sa, non fanno testo, in quanto la trasmissione è chiaramente ironica e provocatoria. E prendere sul serio Dario Argento, in questo caso, sarebbe troppo. O forse no? Fatto sta che il regista horror s'è improvvisato esperto di politica, e non è una barzelletta. "Come mi sembra questo nuovo governo? Mi sembrano confusi, l’esecutivo oggi non mi sembra una cosa lineare e tranquilla”, augh, ha detto.



Ospite al programma di Rai Radio1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, alla domanda "Chi le fa più horror tra Conte, Di Maio e Salvini?", la risposta è stata ”Naturalmente Salvini”. Perché? ”Per quello che dice, per quello che fa, per quello che vuole fare e che speriamo non faccia”.



Se Salvini fosse un suo attore, lo vorrebbe assassino oppure vittima? ”Diciamo", ha risposto, "che potrei fargli interpretare una vittima ma credo che alla fine gli farei interpretare un assassino!”, ha concluso il regista scherzando. Arridatece Crozza!