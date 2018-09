Mafia, Musumeci: "Preoccupazione per il quotidiano La Sicilia"

Il quotidiano La Sicilia non ha mai certo mostrato simpatia o indulgenza per il Centrodestra, la qual cosa non ha impedito al governatore siciliano di esprime solidarietà ai lavoratori, in queste ore in cui si assiste alla maxi confisca che ha colpito l'impero dell'editore catanese Mario Ciancio Sanfilippo.



Oltre ad essere sequestrato La Sicilia, il giornale di Catania molto letto anche nel resto dell'isola, sono anche le quote della Gazzetta del Mezzogiorno, il principale quotidiano di Bari. Sigilli anche a due emittenti televisive: Antenna Sicilia e Telecolor. In totale il provvedimento eseguito dai carabinieri del Ros e del comando provinciale di Catania ha un valore di 150 milioni di euro. L'editore l’87enne Ciancio ha fatto sapere di essersi dimesso dalla carica di direttore responsabile de La Sicilia mentre il figlio Domenico ha lasciato l’incarico di condirettore.



"Seguo con preoccupazione la vicenda che vede protagonista il quotidiano La Sicilia e le emittenti televisive Antenna Sicilia e Telecolor, riferimenti storici nel panorama del giornalismo isolano. Ai loro dipendenti, ai giornalisti innanzitutto, la solidarietà del mio governo e l'augurio di continuare a lavorare in un clima di serenità e di autonomia. Qualunque sarà l'esito del procedimento, per il quale la fiducia nella magistratura è come sempre incondizionata, l'auspicio è che vi si pervenga presto", ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci.



A chiedere il sequestro è stata la Direzione distrettuale antimafia che ha messo i sigilli a conti correnti, polizze assicurative, 31 società, quote di partecipazione in altre sette società e beni immobili. E poi alla società Etis, che stampa quotidiani siciliani e nazionali, e la Simeto Docks, concessionaria di pubblicità e affissioni. Il sequestro è un procedimento che si sviluppa parallelamente al processo penale: Ciancio, infatti, è attualmente imputato per concorso esterno a Cosa nostra.