Sinistra in imbarazzo: son tornati i "compagni che sbagliano"

"A Sesto San Giovanni spuntano volantini di solidarietà agli assassini delle Brigate Rosse". A darne notizia è il sindaco della città alle porte di Milano, Roberto Di Stefano, sulla sua pagina Facebook. Nei volantini, affissi in viale Marelli dal Collettivo contro la repressione per il Soccorso rosso internazionale, si esprime solidarietà ad membri delle Brigate Rosse, in particolare a Nadia Lioce, Roberto Morandi e Marco Mezzasalma, protagonisti degli omicidi dei giuslavoristi Marco Biagi e Massimo D'Antona e dell'agente di polizia ferroviaria Emanuele Petri.



E la Sinistra, che da anni ce la mena con il ritorno al fascismo, scopre adesso che invece sta tornando il terrorismo rosso. "In un momento delicato per il Paese, le parole di solidarietà per le Brigate Rosse espresse nei volantini di un'organizzazione conosciuta, ritrovate a Sesto San Giovanni, sono un segnale inquietante. E' abnorme esprimere solidarietà di classe a un gruppo di assassini, che hanno tolto la vita a innocenti servitori dello Stato".



"Oltre alla condanna per i contenuti criminali e inaccettabili dei volantini, esprimiamo l'auspicio che tutti gli attori della vita pubblica contengano le loro espressioni in un linguaggio pacato, senza fomentare un pericoloso clima d'odio di cui non abbiamo bisogno". Lo afferma Emanuele Fiano del Pd, proprio lui che vedeva pericolosi fascisti dappertutto. Ora s'accorge invece che ad essere pericolosi son quelli che la Sinistra una volta chiamava i "compagni che sbagliano".