Elezioni a Siracusa: "firme false" nel 2013, chiesto processo per 15

La procura di Siracusa ha chiesto il rinvio a giudizio per 15 persone coinvolte nell'inchiesta sulle firme false per le elezioni amministrative del 2013 a Siracusa. Gli inquirenti ipotizzano delle irregolarità nella sottoscrizione di 13 liste civiche che hanno preso parte alle competizione politica.



Tra gli indagati, con l'accusa di falso, ci sono l'ex sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, che, in quella tornata elettorale vinse al ballottaggio, l'attuale vice presidente del Consiglio comunale, Michele Mangiafico, l'ex assessore alle Politiche sociali, Emanuele Schiavo, gli ex consiglieri comunali Luciano Aloschi, Salvatore Sorbello, Sebastiano Di Natale, Natale Latina, Riccardo Cavallaro, Vittorio Anastasi, l'ex presidente della Provincia di Siracusa, Armando Foti, tre funzionari pubblici, Ignazio Leone, Salvatore Gianino ed Ettore Manni, due ex consiglieri provinciali, Sebastiano Butera e Nunzio Dolce.



Il fascicolo era stato aperto dal capo della Procura dopo la denuncia da Giuseppe Patti, che, nel 2013, è stato capolista di Rinnoviamo Siracusa Adesso, a sostegno del sindaco Giancarlo Garozzo del Pd.