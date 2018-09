Operazione dei Carabinieri: smantellata rete di spacciatori marocchini

Smantellata dai carabinieri in Valle di Susa (Torino) una rete di spacciatori in Piemonte in grado di smerciare centinaia di dosi di eroina e hashish ogni settimana. I militari hanno notificato ordinanze di custodia in carcere, emesse dal gip su richiesta della Procura di Torino, nei confronti di 12 indagati (6 marocchini e altrettanti italiani).



I clienti, tra i quali una giovane coppia che andava ad acquistare la droga con il figlio di due anni nel passeggino, potevano pagare nel giorno di accreditamento dello stipendio, a fine mese, ma dovevano lasciare in pegno i documenti o tablet e smarthphone.



Le ordinanze di custodia sono state eseguite questa mattina dai carabinieri di Susa, Mattie, Oulx, Cesana Torinese e Torino, con l'ausilio di personale del Comando Provinciale di Torino, del Nucleo Carabinieri Cinofili di Volpiano (Torino) e del Nucleo Elicotteristi di Volpiano.