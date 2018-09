Salvini: "Controlleremo e limiteremo la concessione di protezioni umanitarie"

"Capito perché occorre regolamentare, controllare e limitare la concessione di "PROTEZIONI UMANITARIE", come previsto nel Decreto Sicurezza? Alla faccia delle critiche dei soliti buonisti abituati a chiacchierare dal loro salotto, io vado avanti! #DecretoSalvini". Lo scrive in un tweet il ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando la notizia del sodalizio criminale smantellato ad Alassio che favoriva l'immigrazione clandestina dalla Libia all'Italia, facendo ottenere permessi di soggiorno per ragioni umanitarie.