Il leghista Senna alla Fabbro: "In Italia si può fare impresa con successo"

“Oggi abbiamo incontrato William Fabbro, amministratore delegato della Fabbro Spa, un’azienda della ristorazione collettiva con sede a Nova Milanese (Monza e Brianza), con 2000 dipendenti. Una bellissima realtà, che si occupa anche di facilities e servizi, con un fatturato importante di diverse decine di milioni di euro. Sono la dimostrazione che in Italia si riesce ancora a fare impresa e ad allargare gli orizzonti. Non a caso stanno uscendo dai confini nazionali, stanno lavorando in Marocco, Egitto”. Così il Presidente della Commissione Attività produttive di Regione Lombardia Gianmarco Senna. Che dice: "Continuiamo a tastare il polso alle aziende per capire reali esigenze degli imprenditori".



Il gruppo Fabbro nasce nel 1999 dall’intuizione dei due fratelli Massimiliano e William che, dopo anni di esperienza in aziende leader di mercato nei servizi, puntano a offrire elevati standard qualitativi esclusivamente con propri dipendenti e la gestione diretta diversificando tra il food (ristorazione ospedaliera, militare, scolastica e commerciale; distributori automatici, gestione bar, fornitura completa di derrate e distribuzione caffè) e le ‘facilities’ (pulizia e sanificazione, logistica e movimentazione merci, manutenzioni edili, gestione parcheggi e gestione completa di istituti sanitari).





“Come presidente della commissione Attività produttive continuo a visitare le aziende del territorio, è interessante mettere a confronto la mia esperienza personale di imprenditore con quella di altre persone, in questo caso del mondo del food, che conosco bene. Cercheremo di capire settimanalmente quali sono le reali esigenze degli imprenditori, nei diversi settori, che sono sicuramente il taglio delle tasse e lo snellimento della burocrazia, ma non solo: abbiamo registrato che mancano figure professionali, tecnici, artigiani, anche se siamo in Lombardia. Su questi aspetti credo che la politica possa fare ancora molto”.

“La sensazione – ha aggiunto Senna, facendo un bilancio della visita di questa mattina alla Fabbro di Nova Milanese - è che si tratti di un’azienda in ordine; lo si capisce dalle idee chiare dell’imprenditore, dalla razionalità dei dettagli che scorgi in una realtà moderna, che opera in un business antico. Dove non è semplice fare margine, dove se non lavori con metodo è facile andare a gambe per aria. La Fabbro lavora con la pubblica amministrazione nella ristorazione collettiva e sappiamo quanto questo sia delicato, perché si ha a che fare con gli ospedali, con i diversi livelli amministrativi dello Stato, così come nel loro caso con l’Arma dei Carabinieri, con cui hanno in corso un appalto”.