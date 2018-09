Nel 2018 i mezzi dei vigili del fuoco hanno difficolta' ad accedere in via Sparagona'

Il 2018 volge al termine ma a Santa Teresa di riva c'e' una via denominata via sparagona' dove i mezzi dei vigili del fuoco per accedervi devono fare il giro dalla panoramica,paradossi che succedono solo in Sicilia,vi e' un bacino d'utenza di piu' di mille persone ma nessuno interviene oppure si prodiga per far intervenire l'amministrazione comunale.Eppure non e' cosi' difficile trovare le somme necessarie per realizzare una bretella esterna a via sparagona' in modo tale da dare respiro alla viabilita' ordinaria istituendo il senso unico e dando modo ai mezzi di soccorso per intervenire in modo tempestivo nel momento in cui ci fosse bisogno.