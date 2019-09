Hanno sfrattato (da morto) il Generalissimo!

La Corte Suprema spagnola ha autorizzato all'unanimità l'esumazione della salma del Generale Francisco Franco (1892-1975), che attualmente è sepolta a Valle de los Caídos, per trasferirla altrove. Motivo? La location è troppo “sontuosa”, un mausoleo, mentre il Caudillo non sarebbe meritevole di cotanta sepoltura. Niente più Valle dei Caduti, dunque, per il Generalissimo che ha salvato la Spagna dal comunismo, e nonostante che il mausoleo sia stato costruito proprio dal regime franchista. Dopo la vittoria nella Guerra Civile del 1936-39, infatti, fu realizzato in quasi vent’anni di lavoro tra il 1940 e il 1958.

L’anno scorso il premier socialista Pedro Sánchez aveva stabilito con decreto legge (!) la riesumazione delle spoglie mortali, con un provvedimento però bloccato dal ricorso dei nipoti del dittatore. Con la sentenza appena approvata il cui testo sarà reso noto nei prossimi giorni, la Consulta ha però integralmente respinto l'istanza dei familiari dando quindi via libera alla decisione del Governo di Madrid.

Dopo quarant’anni dalla sepoltura la salma di Franco dovrà quindi essere riesumata e trasferita nel cimitero di El Pardo-Mingorrubio, contrariamente alla volontà dei suoi familiari che, nel caso fosse stato sfrattato dal mausoleo, avrebbero preferito trasportarla nella cripta della cattedrale della Almudena, in pieno centro di Madrid. Qui, infatti, la figlia del Generalissimo María del Carmen Franco y Polo (1926-2017), aveva comprato nel caso un loculo per il padre fin dal 1987.

Non è forse un caso che la sentenza della Corte Suprema intervenga proprio nel giorno in cui viene indetto il decreto di indizione di nuove elezioni e lo scioglimento quindi delle Cortes (cioè il parlamento spagnolo). Si voterà, per la quarta volta in quattro anni, il prossimo 10 novembre e, la “sentenza ad orologeria” della Consulta favorisce indubbiamente i socialisti dell’attuale premier che, fin dal suo arrivo nel 2018 alla Moncloa, avevano promesso di dare battaglia sulla questione del mausoleo per ingraziarsi le sinistre. Sánchez ha espresso subito soddisfazione per la decisione di rigetto del ricorso dei familiari del Caudillo: “Viviamo una grande vittoria della democrazia spagnola. La determinazione a riparare le sofferenze delle vittime di Franco ha sempre guidato l'azione del governo”. Prima di lui solo il compagno Zapatero aveva perseguito con tanta determinazione la politica funebre anti-franchista, incappando però nel parere contrario dell'opposizione del Partido popular che fece allora incagliare la decisione, anche a motivo dell'incombente crisi economico-finanziaria.

Oltre al partito sovranista VOX, che ha criticato duramente la sentenza della Consulta perché operante in violazione, per la prima volta nella storia, della “libertà di una famiglia di seppellire i suoi morti dove vuole", a protestare contro la furia iconoclasta delle sinistre è stata anche parte della Chiesa cattolica spagnola. In un’intervista pubblicata il 1° luglio scorso dall’agenzia Europa Press, infatti, il Nunzio apostolico a Madrid mons. Renzo Fratini, ha reagito senza peli sulla lingua alle rinnovate attenzioni riservate dai Rojos al Generalissimo: “Sinceramente, ci sono tanti problemi nel mondo e in Spagna. Perché resuscitarlo? Io dico che l’hanno resuscitato. Lasciarlo in pace era meglio” [“Han resucitado a Franco. Dejarlo en paz era mejor”].

Fratini ha anche detto quello che la maggior parte del popolo spagnolo pensa a proposito del tormentato riposo delle spoglie di Franco: “la maggior parte della gente, dei politici, la pensa così, sono ormai passati 40 anni dalla morte, ha fatto ciò che ha fatto, lo giudicherà Dio. Non aiuta a vivere meglio ricordare ciò che ha provocato una guerra civile”.

Per queste sue dichiarazioni il Nunzio si è beccato pure una reprimenda da parte della superiore diplomazia vaticana, in reazione del reclamo formale inoltrato dal governo di Sánchez alla Santa Sede. Rimane il fatto che le parole di mons. Fratini hanno confermato l’opinione della gran parte degli spagnoli, anche quelli per niente nostalgici del regime franchista. Chiamati alle urne il 10 novembre, essi saranno chiamati anche ad esprimere il loro parere sulla grottesca decisione di spostare i resti del Caudillo e convertire la Valle de los Caídos nel Politicamente Corretto “luogo di riconciliazione”.