Salvini: "Sbarchi raddoppiati col Governo abusivo"

"La signorina Carola oltre ad avere infranto la legge aveva trasportato sulla sua nave tre torturatori e stupratori libici che sono arrivati in Italia e sono stati arrestati. Il governo Conte ha riaperto i porti a tutti quanti e gli sbarchi sono raddoppiati, per questo farò il possibile per mandare a casa questo governo di abusivi e di poltronari". Lo ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini parlando dal palco allestito a Passignano sul Trasimeno, nel corso di una visita in Umbria in vista delle elezioni regionali del 27 ottobre.



E su Facebook scrive: "+101% DI SBARCHI dopo 18 mesi di calo! Governo Conte-Renzi-Di Maio, porti aperti e braghe calate".