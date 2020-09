Coronavirus: oltre 1.900 contagi, record dal post lockdown

Mentre siamo circondati da Stati infetti all'ennesima potenza (Francia, Spagna e la Gran Bretagna con quell'immenso fesso di Johnson che pretende di darci lezioni di libertà, dimentico di quando pirleggiava sull'immunità di gregge, salvo poi beccarsi il covid), arriva l'allarme dell'Iss: "Progressivo peggioramento" (chissà che ne dirà Zangrillo, per il quale il covid è morto. Per inciso, Berlusconi, da lui curato, risulta ancora positivo).



Salgono ancora i positivi al coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore è stato registrato un incremento di 1.912 casi, il massimo del post lockdown (giovedì erano stati 1.786). I tamponi restano su livelli da record, oltre i 107mila. Le vittime giornaliere sono 20, in leggero calo rispetto alle 23 del giorno prima. Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale così a 306.235.