Ci stiamo re-impestando. Ma gli italiani vogliono andare allo stadio

Il ministro della Salute Roberto Speranza interviene sulla questione stadi. "Non sono d'accordo" sulla capienza al 25% negli stadi. "Penso che dobbiamo puntare le nostre energie sulle cose essenziali, non possiamo permetterci rischi impropri, in questo momento la priorità è la scuola. La scuola ha oramai riaperto in tutta Italia, stiamo ancora monitorando per capire quali sono le conseguenze relative. Devono passare un po' di giorni, un po' di settimane e capire bene qual è la reazione sul piano epidemiologico dell'apertura delle scuole". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza. E sui test per chi proviene dal Regno Unito ha detto: "Sicuramente il Regno Unito è un Paese molto importante, lo stiamo monitorando con grande attenzione, sulla base dell'evoluzione epidemiologica".



"Sullo stato di emergenza - aggiunge il ministro - faremo una valutazione da qui a qualche settimana quando arriverà a scadenza e ci teniamo pronti ad ogni evenienza nel senso che abbiamo bisogno di essere pronti a misure qualora dovessero essere necessarie a livello di piccoli territori, a livello diciamo sub provinciale, escludiamo in questo momento interventi più larghi".