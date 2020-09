Fontana ci ha salvato dalla pandemia. Ma i media non lo dicono

Oggi tutti i giornali riportano questa velina: "L'Italia è stato il primo Paese occidentale ad essere stato pesantemente colpito dal Covid-19. Il governo e la comunità, a tutti i livelli, hanno reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria dell'epidemia con una serie di misure basate sulla scienza". E' il testo che l'Oms ha scritto sul suo profilo Twitter, dove posta un video che racconta la storia dell'esperienza italiana.



Peccato che l'Oms e i media nostrani, pur di dare addosso al governatore lombardo, si siano dimenticati che la pandemia è scoppiata per prima in Lombardia e che proprio il Governatore lombardo ha messo in atto tutte quelle azioni per contenere il contagio, quando - è bene ricordarlo - i contagiati si riversavano a migliaia nei pronto soccorso, quando erano scomparsi camici, guanti e mascherine e bisognava rivolgersi al mercato nero dei georgiani, quando i virologi "de noantri" facevano a gara a sparare le cazzate più grosse su un virus che non conoscevano, quando esponenti politici di Sinistra accusavano chi lanciava l'allarme di razzismo anti-cinese ed invitavano ad apericene e aperitivi.



Oggi l'Oms certifca che l'Italia ha agito bene, e che anzi il nostro modello è stato d'esempio per il mondo intero. Forse sarebbe stato meglio se avessero detto che quel modello è lombardo-veneto, che le misure di contenimento in Italia sono state messe in atto per prime da Fontana e Zaia e che il Governo Conte s'è svegliato dopo, pensando bene di chiudere tutto trasformando il Paese intero in un gigantesco lazzaretto. Ma chi si è attivato non solo per contenere, ma per combattere e ridurre la ferocia del virus nel suo principale focolaio, la Lombardia, è stato Fontana. E solo in un Paese dei cachi come il nostro anzicché ringraziarlo pensano di indagarlo...