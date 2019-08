Porta chiusa a Palazzo Grazioli: Pd-Cinquestelle non trovano la quadra

Non c'è ancora una soluzione per la crisi di Governo. Non sono bastate le 4 ore di vertice, ieri sera a Palazzo Grazioli, per raggiungere un accordo di governo tra grillini e Pd, che torneranno a incontrarsi stamattina. Ci sono ancora differenze su contenuti, programma e sulla legge di bilancio 2020. I dem parlano di "strada in salita sul programma", mentre i pentastellati tengono il punto su Conte e avvertono: "La pazienza ha un limite". Per risolvere la crisi di governo si lavora difatti a un’ipotesi di un nuovo incarico di premier per Giuseppe Conte.



Già in tarda mattinata di ieri dal Nazareno erano arrivati segnali di apertura a questa ipotesi. Ma il Pd non ha ancora dato via libera al Conte. Oggi pomeriggio al via il secondo giro di consultazioni di Mattarella, con il M5S che salirà per ultimo al Colle domani sera.