G7, Bolsonaro rifiuta i soldi per l'Amazzonia che brucia

Il Brasile rifiuta l’aiuto del G7 per fronteggiare l’emergenza incendi in Amazzonia. Lo ha chiarito il presidente del Paese sudamericano, Jair Bolsonaro, che ha risposto su Twitter alla proposta del vertice di Biarritz di sbloccare 20 milioni di euro. “Non possiamo accettare che un presidente, (Emmanuel) Macron, stia lanciando attacchi irragionevoli e gratuiti sull’Amazzonia, o nascondendo le sue intenzioni dietro “l’alleanza” del G7 per “salvare” l’Amazzonia, come se fossimo colonia o un’altra terra di nessuno”. Con la Guyana, che fa parte dell’Amazzonia, la Francia ha un confine comune con il Brasile.



In precedenza, Brigitte Macron, moglie del presidente francese Emmanuel Macron, era stata presa di mira con commenti offensivi su Facebook dal capo dello stato brasiliano Jair Bolsonaro, una mossa senza precedenti che testimonia le tensioni tra Parigi e Brasilia sulla questione dell’Amazzonia.



Dopo gli attacchi personali a Macron, che si è preso del “cretino opportunista” dal ministro dell’educazione brasiliano Abraham Weintraub, l'altro ieri un utente, Rodrigo Andreaça, ha pubblicato su Facebook un post che mette a confronto un’immagine radiosa della sua 37enne signora Bolsonaro, Michelle, e una fotografia poco lusinghiera della premiere dame francese, 66 anni. “Capite adesso perché Macron perseguita Bolsonaro?” è la didascalia. “Non umiliare il tizio. LOL” è stata la replica del presidente brasiliano. La presidenza brasiliana, interpellata da Afp, non ha voluto commentare.