"Risorse" piromani al parco di Monza: "Volevamo girare un video"

"Siano espulsi subito, senza se e senza ma, senza perdere un minuto, i tre immigrati richiedenti asilo che hanno appiccato un incendio nel parco di Monza perché volevano girare un video". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega in Lombardia.



Che aggiunge: "Non mi interessa sapere da quale fantomatica guerra scappavano, non mi interessa sapere se e cosa eventualmente possono rischiare una volta rimpatriati: affari loro! A scherzare con il fuoco si finisce per farsi male. Via subito questi individui. Manca solo di dover mantenere dei criminali piromani a spese dei contribuenti".