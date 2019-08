Una poltrona per due. Ed il Pd pensa solo ai ministeri

"Era pronto da mesi". Così Matteo Salvini commenta l'accordo-inciucio sottobanco tra grillini e Partito Democratico. Ma i due partiti non riescono a trovare la quadra, sebbene Zingaretti, pur di andare al Governo, sia pronto ad accettare Conte, chiaramente connotatosi come "espressione pentastellata" (anche se lui dice di no), come nuovo-vecchio Presidente del Consiglio. Per un Governo, commenta Libero, "imbottito di piddini nei ministeri chiave".



"Di Maio chiede di rimanere vicepremier e di andare al Viminale, al posto occupato dall’ex alleato Matteo Salvini, ma Zingaretti risponde che il vice premier è uno solo e tocca al Pd", commenta il quotidiano milanese. "Non sarà lui, ma con ogni probabilità Andrea Orlando, ex Guardasigilli nel governo Gentiloni. Ma non è l’unico passo indietro che Gigino deve digerire. Perché, stando alle prime indiscrezioni, il segretario dem avrebbe chiesto il dicastero del Lavoro per un suo uomo ( Tommaso Nannicini). La pretesa probabilmente avrà come conseguenza quella di disarticolare il superministero dimaiano, che aveva anche la delega allo Sviluppo economico, e la retrocessione del capo pentastellato in un’altra poltrona meno politica. Forse la Difesa".



In casa dem si fanno i nomi dei fedelissimi Paola De Micheli e Roberto Morassut, ma a quanto pare, semntendo le illazioni, Zingaretti non ha intenzione di liberarsi dei renziani. Si parla di poltrone per Lorenzo Guerini, Ettore Rosato, Anna Ascani, Andrea Marcucci (ma non Maria Elena Boschi o Luca Lotti. I pentastellari vogliono Fraccaro, Trenta e Bonafede. "Quest’ultimo non alla Giustizia, dove potrebbe andare l’ex presidente del Senato Grasso (Leu). Fuori Toninelli, al suo posto alle Infrastrutture potrebbe andare il capogruppo al Senato Patuanelli". Tutti insieme appassionatamente.