Cinque Stelle: Conte o morte!

"Roma o morte" è la frase storica che Giuseppe Garibaldi pronunciò in occasione del discorso tenuto durante il raduno dei Mille a Marsala, il 19 luglio del 1862, annunciando la partenza dei volontari garibaldini dalla Sicilia per la risalita della Penisola alla conquista di Roma. Corsi e ricorsi storici. Oggi sono i 5stelle a pronunciare la mitica frase "Conte o morte"! L'oggetto del contendere, dopo secoli di storia, è sempre lo stesso: la conquista di Roma! Altrimenti detta: la conquista della poltrona! Dopo la finta partenza con il governo gialloverde, adesso i 5stelle ci riprovano - a non perdere la poltrona - con il governo giallorosso e dettano le loro condizioni: "Rivedremo il Pd quando nei loro organi di partito avranno dato l'ok all'incarico a Conte. Nessun altro incontro fino a quando non avranno chiarito ufficialmente la loro posizione su Giuseppe Conte", si legge in una nota dei pentastellati. "Se non dicono sì a Conte è inutile vedersi, sono stanco dei giochini", avrebbe detto Luigi Di Maio ai suoi dopo l'incontro con la delegazione Pd. "E' un momento delicato e chiediamo responsabilità, ma la pazienza ha un limite. L'Italia non può aspettare, servono certezze. Aspettiamo una loro posizione ufficiale su Conte": così fonti M5S. Fondi dem parlano di "strada in salita su programma e contenuti. Sulla manovra finanziaria emergono differenze".... e bla, bla, bla. Ma alla resa dei... conti, come avvenuto con la Lega, e soprattutto per il bene delle loro terga da mantenere incollate alle poltrone, un compromesso - Conte o non Conte - lo troveranno! Tanto il paese più compromesso di così... muore. Con o senza Conte!