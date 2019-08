"No Conte Premier? Ahi-ahi-ahi". I grillini bidonano il Pd

Annullato il vertice in programma alle 11 tra le delegazioni del M5S, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte, e del Pd, Nicola Zingaretti e Andrea Orlando. Strada tutta in salita, dunque, per la formazione di un esecutivo. A quanto pare la decisione dei pentastellati, comunicata con una telefonata, dipende dal fatto che il Pd non voglia Conte (e qui si scoprono gli altarini; adesso si capisce perché il Premier abbia infierito così pesantemente su Salvini il giorno della sfiducia, e nulla abbia detto invece dei 5Stelle).



I pentastellati fanno sapere: "Rivedremo il Pd quando nei loro organi di partito avranno dato l'ok all'incarico a Conte. Nessun altro incontro fino a quando non avranno chiarito ufficialmente la loro posizione su Giuseppe Conte". "Se non dicono sì a Conte è inutile vedersi, sono stanco dei giochini", avrebbe detto Luigi Di Maio ai suoi dopo l'incontro con la delegazione Pd.