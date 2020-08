Caso Blake, Osaka boicotta semifinale Open tennis

La decisione di non giocare per protestare contro il ferimento dell'afromericano Jacob Blake da parte della polizia a Kenosha (Wisconsin) contagia in Usa anche gli atleti di sport individuali come il tennis. La campionessa giapponese Naomi Osaka ha annunciato che non intende disputare la semifinale dei Western & Southern Open Usa. "Prima di essere una atleta, sono una donna afroamericana", ha twittato. L'associazione tennis Usa ha concordato di fermare tutti gli incontri di oggi.