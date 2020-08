Pavia, magrebino minaccia di darsi fuoco su un autobus

E' salito su un autobus della linea Stradella-Voghera a Casteggio (Pavia), in Oltrepò Pavese, ha afferrato una tanica che aveva portato con sé e si è cosparso il corpo di benzina; poi ha impugnato un accendino minacciando di darsi fuoco. Protagonista del fatto, che fortunatamente si è concluso senza gravi conseguenze, un cittadino magrebino di 30 anni residente nel comune oltrepadano.



Il conducente dell'autobus è riuscito ad evacuare il mezzo facendo scendere gli altri passeggeri e allontanandosi a sua volta. A quel punto il 30enne nordafricano ha pensato bene di fuggire. I carabinieri hanno appurato che il giorno prima c'era stato un alterco tra l'autista e l'uomo, per il mancato pagamento di un biglietto.



Il 30enne è stato poi rintracciato dai militari e denunciato per i reati di minaccia aggravata, interruzione di pubblico servizio e tentate lesioni personali aggravate. Il conducente dell'autobus e due passeggeri sono stati curati al pronto soccorso dell'ospedale di Voghera (Pavia) per lo stato di shock provocato dall'episodio.