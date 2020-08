Immigrati, Bastoni: "La Lombardia non è una discarica"

“850 clandestini che oggi lasciano Lampedusa con destinazione ignota. Prima delle elezioni regionali la Lamorgese si è ben guardata di parlare pubblicamente di trasferimenti nelle regioni, per poi di nascosto svuotare la Sicilia con destinazione nord Italia. Fontana chieda spiegazioni e si opponga a nuovi arrivi.” Max Bastoni, consigliere comunale e regionale della Lega anticipa la richiesta al Presidente di Regione Lombardia di informare la Lamorgese e i prefetti lombardi l’indisponibilità a ricevere nuovi arrivi per i centri di accoglienza.



“Stando alla tradizionale ripartizione in Lombardia ne toccherebbero il 14% ovvero circa 150”, prosegue Bastoni. “La nostra regione è quella con il maggior numero di irregolari ospitati nelle cosiddette strutture di accoglienza: più di 11mila. Ha anche il triste primato del maggior numero di residenti stranieri: 1.181.772, pari all’11,7% della popolazione totale residente. I 530mila stranieri irregolari stimati a inizio 2018 in Italia, aumenteranno, secondo alcune stime, a oltre 670mila entro il 2020.” Bastoni cita infine l’esempio del Piemonte dove il 19 agosto nel Centro di Accoglienza Profughi di Castello d’Annone (Asti), sono arrivati 76 migranti di nazionalità tunisina inviati dal Governo dopo essere sbarcati a Lampedusa.



“Senza che il Presidente Cirio fosse stato debitamente informato e consultato”, conclude Bastoni. “Ho chiesto al Governatore Fontana di attivarsi alla Conferenza delle Regioni per affrontare il tema con urgenza a livello nazionale. La Lombardia come tutto il nord non sono una discarica sociale.”