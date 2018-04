Vandalizzano gazebo Lega, Salvini: "Domenica andremo a vincere con Fedriga presidente"

"Ai soliti 'democratici' che hanno distrutto questa notte il gazebo della Lega a Trieste rispondiamo: ci fate pena! Con il sorriso, domenica andremo a vincere con Massimiliano Fedriga presidente", così il leader della Lega Matteo Salvini dà notizia, postando anche le foto del gazebo su facebook, dell'atto di vandalismo avvenuto nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia.



Salvini rivolge poi un appello al voto: "servono tutti i vostri sforzi, amici, alla faccia di chi ha scelto come data delle elezioni una domenica in mezzo a due feste. Ogni voto in più in Friuli Venezia Giulia è un voto per cambiare l'Italia".