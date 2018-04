Governo, Salvini: "Se pensano di farlo senza Lega hanno sbagliato a capire"

"Se pensano di fare un governo senza la Lega hanno sbagliato a capire. Democraticamente e pacificamente ma un conto è essere buoni un conto è passare per fessi". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, in un comizio a Gorizia postato sulla sua pagina Facebook.



"Lavorerò fino in fondo per fare in modo che il governo abbia la Lega come protagonista e che il Presidente del Consiglio sia della Lega. Ogni voto serve, per vincere domenica in Friuli Venezia Giulia e per vincere in tutta Italia. Ce la sto mettendo tutta! #andiamoagovernare", scrive ancora su Facebook.