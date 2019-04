Blitz nello Sri Lanka dopo gli attentati: spuntano 15 cadaveri

Soldati dell'esercito dello Sri Lanka hanno condotto ieri sera un blitz in una casa di Sammanthurai, nell'est del Paese, sospettata di essere un covo jihadista. I militari hanno fatto sapere che vi è stato uno scontro a fuoco tra truppe e sospetti legati agli attentati di Pasqua e che sono rimasti uccisi due miliziani e un civile.



Ma la sorpresa maggiore, e orrorifica, è stata il ritrovamento in casa di 15 cadaveri, tra cui sei bambini. Secondo quanto dichiarato dal maggiore generale Aruna Jayasekara, comandante militare locale, le forze di sicurezza hanno recuperato esplosivi, detonatori, 'kit suicidi', uniformi militari e bandiere di gruppi dell'Isis durante i raid.



Il governo dello Sri Lanka aveva promesso un'azione rapida per catturare i terroristi ancora in libertà ed ha mantenuto quanto detto. Il presidente Maithripala Sirisena ha detto che 140 persone sono state identificate come aventi legami con l'Isis. "Ogni casa del paese sarà controllata", fanno sapere fonti del Governo. Altro che l'Occidente buonista...