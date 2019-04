Zecche rosse contro Salvini. Il vicepremier: "Le minacce non mi spaventano"

Resta alta la tensione nella maggioranza sul "caso Siri". Sul sottosegretario prosegue l'inchiesta della procura di Roma mentre si attende l'incontro con Conte, di ritorno da Pechino. E intanto ieri, a Mazara del Vallo, Matteo Salvini è stato contestato, come da copione, dalle solite zecche rosse. Non si è perso d'animo ed a prontamente replicato: "Salvini appeso, Non sparare a salve, spara a Salvini... Insulti e minacce? Non mi spaventano. Più mi minacciano, più mi danno la voglia di lavorare. E quindi, continuate così! Ci sono 5mila persone educate e 30 cretini che disturbano ma questa è la democrazia. Va bene così".





"Fino ad oggi abbiamo fatto molto e soprattutto abbiamo dimostrato che volere è potere. Certo rimane ancora molto da fare. E visto che i fascisti, i nazisti e i comunisti non ci sono più oggi a noi tocca estirpare il cancro della mafia, della camorra e della 'ndrangheta. E' questa l'occupazione contro la quale dobbiamo lottare", ha dichiarato.