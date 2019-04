Adescava giovani in Rete, in manette pedofilo di Vittoria

La Polizia di Stato di Ragusa ha arrestato a Vittoria un insospettabile ragioniere per "l'ingente detenzione di materiale pedopornografico". La Squadra Mobile lo aveva ascoltato come testimone di un reato e considerata la sua preoccupazione durante il controllo ha deciso di perquisire casa e auto temendo potesse voler aiutare l'autore del reato.



Dal controllo di un hard disk che teneva in auto sono stati rinvenute centinaia di foto e video pedopornografici. I poliziotti non credevano ai loro occhi per tanta violenza e perversione. Sul supporto informatico foto dell'arrestato e chat da lui scritte dove adescava le vittime. E' stato arrestato.