Anziano disabile massacrato da baby gang, la Lega chiede pene più dure

"Fa orrore e ribrezzo la vicenda che arriva dalla provincia di Taranto, dove un anziano disabile è stato sequestrato per giorni, massacrato, seviziato e ucciso da un branco di minorenni. Una vicenda sconvolgente. Ma ora basta. Se un minorenne compie un reato da adulto, come un omicidio o uno stupro, deve pagarla da adulto, senza sconti o attenuanti, perché in un reato c'è sempre una parte lesa, una vittima". Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.



"Rivediamo le norme puniamo i minorenni con pene adeguate al reato commesso, anche fino a vent’anni se occorre e da scontare senza sconti o benefici. Perché non possiamo sempre e solo pensare ai giovani aguzzini, a recuperarli, e non al dolore delle loro vittime", ha concluso.