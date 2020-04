Financial Times: "I morti da covid sono molti di più"

Il triste bilancio dei decessi causati dal coronavirus potrebbe essere complessivamente quasi del 60% superiore a quello dei conteggi ufficiali. Lo scrive il Financial Times sulla base di un'analisi svolta in 14 Paesi affetti dalla pandemia. Le statistiche sulla mortalità mostrano 122.000 morti in più rispetto ai livelli normali in queste aree, ben di più dei 77.000 decessi che risultano dai dati ufficiali negli stessi Paesi e nello stesso periodo. Se questi dati venissero replicati a livello mondiale, il numero complessivo dei morti a causa del Covid-19 salirebbe da 201.000 a 318.000.



Nel caso dell'Italia, secondo il Ft è emerso un aumento della mortalità del 90% rispetto alla norma nel periodo preso in esame. In Francia l'aumento è del 34%, in Belgio del 60%, in Spagna del 51% e in Svizzera del 29%. Per calcolare il numero dei decessi, il Ft ha paragonato le morti per tutte le cause nelle settimane di marzo ed aprile in Paesi dove è scoppiata l'epidemia, con i decessi nello stesso periodo tra il 2015 e il 2019.



In tutti i Paesi analizzati, il numero dei morti è superiore a quello delle statistiche ufficiali, ad eccezione della Danimarca. L'accuratezza delle statistiche ufficiali è del resto limitata anche dal numero dei test per confermare i casi di coronavirus. In Ecuador, in base ai dati ufficiali i morti per Covid-19 sono solo 245 tra il primo marzo ed il 15 aprile, ma le morti totali sono circa 10.200, il 350% in più rispetto a un anno 'tipico'.